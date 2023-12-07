Dua Lipa numarasını paylaştı: 'Bana mesaj at'

Dua Lipa, sosyal medya hesabından numarasını paylaşıp “Bana mesaj at” notunu düştü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:44
Dua Lipa numarasını paylaştı: 'Bana mesaj at'
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Dünyaca ünlü Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya hesabında numarasını paylaşıp "Bana mesaj at" yazdı.

Geçtiğimiz günlerde yönetmen Romain Garvas ile ayrıldığı haberiyle gündeme gelen şarkıcı Dua Lipa'nın hesabının, başkaları tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünüldü.

Ünlü şarkıcının takipçileri, numaranın Dua Lipa mesaj topluluğu için olduğunu belirtirken paylaşılan numaranın işletme hesabı olduğu görüldü.


Dua Lipa numara sosyal medya

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