Dua Lipa numarasını paylaştı: 'Bana mesaj at'

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:44

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:45

Dünyaca ünlü Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya hesabında numarasını paylaşıp "Bana mesaj at" yazdı.

Geçtiğimiz günlerde yönetmen Romain Garvas ile ayrıldığı haberiyle gündeme gelen şarkıcı Dua Lipa'nın hesabının, başkaları tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünüldü.

Ünlü şarkıcının takipçileri, numaranın Dua Lipa mesaj topluluğu için olduğunu belirtirken paylaşılan numaranın işletme hesabı olduğu görüldü.