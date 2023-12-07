Dua Lipa numarasını paylaştı: 'Bana mesaj at'
Dua Lipa, sosyal medya hesabından numarasını paylaşıp “Bana mesaj at” notunu düştü.
Dünyaca ünlü Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya hesabında numarasını paylaşıp "Bana mesaj at" yazdı.
Text me… ?? +1 (917) 810-3415 pic.twitter.com/bztiw4mmiL— DUA LIPA (@DUALIPA) December 6, 2023
Geçtiğimiz günlerde yönetmen Romain Garvas ile ayrıldığı haberiyle gündeme gelen şarkıcı Dua Lipa'nın hesabının, başkaları tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünüldü.
Ünlü şarkıcının takipçileri, numaranın Dua Lipa mesaj topluluğu için olduğunu belirtirken paylaşılan numaranın işletme hesabı olduğu görüldü.
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