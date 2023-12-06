İtalyan Meloni’ye Sırbistan ziyaretinde Macaristan bayrağı şoku
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Sırbistan ziyaretinde Belgrad sokaklarında İtalyan bayrağı yerine Macaristan bayrağı asıldı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından çiçeklerle karşılanan Meloni’nin ziyareti için havalimanına ve Belgrad sokaklarına bayraklar asıldı. Ancak, Sırbistan tarafı bayrakları karıştırarak İtalyan bayrağı yerine Macaristan’ın bayrağını Belgrad’da dalgalandırdı.
Sırbistan tarafı diğer yabancı ülkelerin yetkilileri tarafından gerçekleştirilen resmi temaslar sırasında ülkelerin bayraklarını başkent Belgrad sokaklarına, otobanlara ve Sırbistan Sarayı önünde geleneksel olarak asıyor. İtalya Başbakanı Meloni’nin ziyareti sırasında da İtalyan bayrağını Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde dalgalandırmak isteyen Sırp tarafı, bayrakların renklerinin konumunu dikkatten kaçırınca Meloni “bayrak şoku” yaşadı.
İtalyan bayrağında dikey olarak sıralanan yeşil, beyaz ve kırmızı renkleri Macaristan bayrağında yatay olarak yer alıyor.
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