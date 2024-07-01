Dünyaca ünlü yazar 88 yaşında hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü Arnavut yazar İsmail Kadare 88 yaşında hayatını kaybetti.
Kadare, bu sabah sağlık sorunları nedeniyle başkent Tiran'daki evinden Rahibe Teresa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Dünyaca ünlü yazarın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Arnavut makamları, 88 yaşındaki Kadare'nin ölüm nedenine veya yerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Ülkenin üst düzey yetkilileri ise taziye mesajlarıyla Kadare'nin ölümünü doğruladı.
Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve Başbakan Edi Rama yayımladıkları taziye mesajlarında, Kadare'nin önemine değinerek, Arnavutluk ve Arnavutların kaybına dikkati çekti.
KADARE KİMDİR?
İsmail Kadare, ülkenin güney kesimlerindeki Ergiri'de (Gjirokaster) 28 Ocak 1936'da dünyaya gelmişti.
Kadare'nin, başta romanları olmak üzere birçok eseri aralarında Türkçenin de olduğu dillere çevrilmişti.
Arnavut edebiyatının önemli isimlerinden Kadare, ulusal ve uluslararası birçok ödül ve nişanlara layık görülmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'den açıklama geldi!
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- İzmir'de tüp patlaması: 1 gözaltı
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Hacda protokol bekleyen general
- 'Reisi vurduk seslerini duydum...'
- İstenen asgari ücret rakamını açıkladı!
- Doğukan Çep'ten 'itiraf': 'Azmettiren benim'
- 'Boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'
- Jude Bellingham'dan gol sevincinde skandal hareket!