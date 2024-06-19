Noam Chomsky, hastaneden taburcu edildi
ABD'li ünlü entelektüel Noam Chomsky, bir süredir tedavi gördüğü Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki hastaneden taburcu edildi.
Sao Paulo'daki Özel Beneficiencia Portekiz Hastanesinden yapılan açıklamada, Chomsky'nin taburcu edildiği, tedavisinin evinde sürdürüleceği belirtildi.
Dünyaca ünlü dilbilimci 95 yaşındaki Noam Chomsky'nin geçen yıldan bu yana konuşma güçlüğü çektiği ve vücudunun sağ tarafını hareket ettirmekte zorlandığı basına yansımıştı.
Modern dilbiliminin babası olarak kabul edilen Chomsky, Orta Doğu'daki çatışma ve jeopolitik konularda da 100'den fazla kitap yazdı.
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