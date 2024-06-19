Noam Chomsky, hastaneden taburcu edildi

Yayınlanma: 19.06.2024 - 08:21

Güncelleme: 19.06.2024 - 08:21

Sao Paulo'daki Özel Beneficiencia Portekiz Hastanesinden yapılan açıklamada, Chomsky'nin taburcu edildiği, tedavisinin evinde sürdürüleceği belirtildi.

Dünyaca ünlü dilbilimci 95 yaşındaki Noam Chomsky'nin geçen yıldan bu yana konuşma güçlüğü çektiği ve vücudunun sağ tarafını hareket ettirmekte zorlandığı basına yansımıştı.

Modern dilbiliminin babası olarak kabul edilen Chomsky, Orta Doğu'daki çatışma ve jeopolitik konularda da 100'den fazla kitap yazdı.