Dünyaca ünlü yazar Milan Kundera yaşamını yitirdi

Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera, 94 yaşında hayata veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 12:15
Dünyaca ünlü yazar Milan Kundera yaşamını yitirdi
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"Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği", "Gülünesi Aşklar", "Bilmemek" romanlarının ve daha bir çok ölümsüz eserin yazarı Milan Kundera yaşamını yitirdi. 

Çekya Televizyonu'nun bildirdiği habere göre, yaşayan son varoluşçu olarak nitelendirilen Kundera, hayatını kaybettiğinde 94 yaşındaydı.

Çekya'nın Brno kentinde doğan Kundera, 1968'de Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalini eleştirdiği için sürgün edilmiş ardından da 1975'te Fransa'ya göç etmişti.

1985 yılında Kudüs ödülüne layık görülen dünyaca ünlü yazar, "Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği" isimli kitabı 80’lerin sonuna kadar anavatanında yasaklı kalmıştı.

20. yüzyılın en etkili romancılardan biri olarak gösterilen Milan Kundera, 1970’li yıllarda ülkesini terk etmesinin ardından kaybettiği Çekya vatandaşlığını 40 yıl sonra geri kazanmıştı.


Roman Yazar Milan Kundera öldü

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