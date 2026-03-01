Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünyaca ünlü yazar Stephen King'den, Trump'a sert tepki: 'O şerefsizi görevden alın'

Dünyaca ünlü yazar Stephen King'den, Trump'a sert tepki: 'O şerefsizi görevden alın'

1.03.2026 09:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dünyaca ünlü yazar Stephen King'den, Trump'a sert tepki: 'O şerefsizi görevden alın'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. Ünlü yazar Stephen King sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'a sert tepki göstererek "O şerefsizi görevden alın" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları emperyalist saldırılara tepkiler devam ediyor.

New York Belediye Başkanı Mamdani'nin ardından dünyaca ünlü yazar Stephen King sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki gösterdi.

"O ŞEREFSİZİ GÖREVDEN ALIN"

King'in açıklamasının tamamı şöyle:

"ABD Anayasası'nın I. Madde, 8. Bölümü uyarınca, savaş ilan etme, ordu kurma ve destekleme, donanma sağlama ve sürdürme, askeri harcamaları finanse etme ve düzenleme yetkisi yalnızca Kongre'ye aittir.

O şerefsizi görevden alın."

Image

İlgili Konular: #ABD #İran #Donald Trump #Stephen King