Dünyaca ünlü yıldız Rihanna’nın evine silahlı saldırı: Kurşunlardan biri içeri girdi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrindeki evinde korku dolu anlar yaşadı. Beverly Hills bölgesinde bulunan lüks malikaneye, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre olay, pazar günü saat 13.21 sularında meydana geldi.

10 EL ATEŞ EDİLDİ: MERMİ EVE İSABET ETTİ

Emniyet birimleri, saldırganın evin giriş kapısının karşısında duran bir otomobilden yaklaşık 10 el ateş açtığını bildirdi. Saldırı sırasında malikanesinde bulunan Rihanna’nın şans eseri yara almadığı açıklandı. Ancak açılan ateş sonucu mermilerden birinin evin duvarını delerek içeri girdiği tespit edildi.

30 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın hemen ardından geniş çaplı bir operasyon başlatan Los Angeles Polisi (LAPD), saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 30 yaşındaki bir kadını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kimliği ve saldırıyı hangi motivasyonla gerçekleştirdiği henüz açıklanmadı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Los Angeles Times ve NBC4’ün emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, polisin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü kaydedildi. Şu ana kadar Rihanna’nın temsilcilerinden veya yerel yetkililerden resmi bir açıklama gelmezken, ünlü yıldızın sessizliğini koruduğu gözlendi. Güvenlik güçleri, saldırının bir hırsızlık girişimi mi yoksa doğrudan bir suikast teşebbüsü mü olduğunu araştırıyor.