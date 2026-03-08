Hizbullah’tan Hayfa yakınındaki İsrail deniz üssüne roket saldırısı

Açıklamaya göre Hizbullah, söz konusu üsse 'modern roketlerden oluşan yoğun bir salvo' fırlattı. Ayrıca silahlı insansız hava araçları kullanılarak Akka bölgesindeki Elta Systems askeri sanayi kompleksinin de hedef alındığı ifade edildi. Bu tesis, İsrail’in hava savunma ve füze sistemlerinde kullanılan teknolojilerin üretildiği önemli bir merkez olarak biliniyor.

KARŞILIKLI 'TAHLİYE' UYARILARI

Hizbullah aynı gün daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Kiryat Şmona kentinin sakinlerine tahliye çağrısında bulundu. Örgüt, şehir halkına 'derhal kenti terk ederek güneye yönelmeleri' uyarısında bulundu, ancak şehre karşı hangi adımı atmayı planladığını belirtmedi.

İsrail ordusu da cumartesi günü güney Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyine yakın bölgelerde yaşayan sivillere tahliye uyarısı yaptı ve bölgede yakın zamanda saldırı düzenleneceğini bildirdi. İsrail ordusu ayrıca güneydeki Sur kentinin Zuqaq el-Mufdi mahallesindeki sakinlere de 'derhal bölgeyi terk etmeleri' çağrısında bulundu. Ordu, söz konusu binaların Hizbullah tarafından kullanıldığını öne sürdü.

İsrail ordusunun bölge sakinlerine gönderdiği mesajda, “Hizbullah’ın kullandığı binaların yakınında bulunuyorsunuz. Güvenliğiniz için bu alanları derhal terk etmelisiniz” ifadeleri yer aldı. İsrail ayrıca Hizbullah’ı bölgede askeri kapasitesini yeniden inşa etmeye çalışmakla suçladı.

LÜBNAN'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Bu gelişmeler yaşanırken Lübnan Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrail’in doğu Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, Baalbek bölgesindeki Nebi Şit kasabası ve çevresine düzenlenen saldırılarda 41 kişinin öldüğünü, 40 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Öte yandan İsrail ordusu, Baalbek bölgesine düzenlenen bir operasyonun amacının 1986’dan bu yana kayıp olan İsrailli pilot Ron Arad’ın kalıntılarını bulmak olduğunu açıkladı, ancak herhangi bir bulguya ulaşılamadığını belirtti. İsrail ordusuna ait unsurların bölgede yoğun Hizbullah ateşi ile karşılandığı ve püskürtüldüğü belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ayrıca pazartesiden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 294’e, yaralı sayısının ise 1023’e yükseldiğini açıkladı.