Dünya'da bir ilk: 'Ölümcül' hastalıktan nasıl kurtuldu?

Genç bir çocuk, dünyada bir ilki gerçekleştirerek agresif ve ölümcül bir çocukluk çağı kanseri olan "diffüz intrinsik pontin glioma"dan (DIPG) kurtuldu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:52
Dünya'da bir ilk: 'Ölümcül' hastalıktan nasıl kurtuldu?
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Belçikalı Lucas Jemeljanova, henüz 6 yaşındayken çocukluk çağı kanserleri arasında en kötü hayatta kalma oranlarına sahip acımasız bir kanser türü olan "diffüz intrinsik pontin glioma"ya (DIPG) yakalandı.

Doktorlar, Jemeljanova'nın ailesine hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Ancak, yedi yıl sonra Jemeljanova'nın beynindeki tümör tamamen yok oldu.

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Jemeljanova'nın doktoru Jacques Grill, gence daha önce kanseri başarılı bir şekilde tedavi etmek için kullanılmamış olan kemoterapi ilacı "everolimus"un klinik denemelerinin yapıldığını söyledi.

Grill, "Lucas tüm kötü olasılıkları yendi. Bir dizi MRI taramasında tümörün tamamen yok oluşunu izledim" ifadelerini kullandı.

Jemeljanova'nın tedaviye neden bu kadar iyi yanıt verdiğinin henüz tam olarak anlaşılabilmiş olmadığını kaydeden Grill, bunun tümörünün "biyolojik özelliklerinden" kaynaklanabileceğini öne sürdü.

"BU GİBİ BAŞKA BİR VAKA GÖRMEDİM"

Tipik olarak, DIPG için radyoterapi tedavisinin bir kişinin ömrünü sadece üç ay uzattığını belirten Grill, şunları kaydetti:

"Dünyada onun gibi başka bir vaka bilmiyorum. Lucas'ın tümöründe, hücrelerini ilaca karşı çok daha duyarlı hale getirdiğine inandığımız son derece nadir bir mutasyon vardı. Lucas'ın hastalığın özel bir formuna sahip olduğuna inanılıyor. Kendisinde doğal olarak meydana gelen bu durumu diğer hastalarda tıbbi olarak yeniden üretmeyi başarmak için neyin neden olduğunu anlamamız gerekiyor."

Araştırma sonuçlarının kanser tedavisi için büyük bir tıbbi atılım olabileceğini, ancak bunun hızlı bir süreç olmayacağı konusunda uyaran Grill, "Ortalama olarak, ilk ipucunun ilaç haline gelmesi 10-15 yıl sürüyor, bu uzun ve yorucu bir süreç" diye konuştu.

Bilim insanlarının, şimdi hastaların tümörlerindeki genetik anormallikleri incelediği ve laboratuvarda tümör "organoidleri" oluşturacakları belirtildi. Ekip, Jemeljanova'nın genetik farklılıklarını organoidlerde yeniden yaratarak tümörlerin onunkiyle aynı şekilde yok edilip edilemeyeceğini görmeyi umuyor.


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