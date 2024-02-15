Hastane önündeki şüpheli valiz panik yarattı
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin önündeki köprü altına bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.
Kocaeli Devlet Hastanesinin poliklinikler girişi mevkisinde meydana geldi. Köprü altında valiz bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, bu girişten hastaneye girmek isteyenler başka kapılara yönlendirildi. İncelemenin ardından valiz, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı. Valizin içinin boş olduğu görüldü.
Göz Atın
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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