Bakanlık şehir hastanelerinin rekor kırdığını söylüyor: Yurttaşa randevu yok!

Yayınlanma: 15.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 15.02.2024 - 07:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık “hasta garantili” şehir hastanelerinin hizmette rekor kırdığına ilişkin açıklamalar yapıyor. Koca, son olarak Mersin Şehir Hastanesi’nin 3 Şubat 2017’de hizmete açılmasından bu yana 15 milyon hastaya hizmet vermesiyle övündü. Bakanlıktan yapılan paylaşımlarda şehir hastanelerin, hizmet verdiği hasta sayılarıyla övünülse de yurttaş söz konusu hastanelerde randevu bulamamaktan yakınıyor.

MHRS’den 13 Şubat’ta Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri için yapılan randevu taramaları da gerçeği gözler önüne serdi.

13 branşta yapılan taramalarda her iki hastanede de göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları branşlarında randevu bulunamadı. Diğer 9 branşta bulunan randevuların ortalama randevu alma süresi dört gün olarak hesaplandı. Etlik Şehir Hastanesi’nin Bilkent Şehir Hastanesi’ne göre daha ulaşılabilir olması nedeniyle ortalama randevu gün süresi altı günken, Bilkent Şehir Hastanesi’nde iki gün olarak belirlendi.

Ruh hastalıkları ve kalp damar hastalıkları branşında ise en yakın bir hafta sonraya randevu bulunabildi.

‘SORUNLU TABLO’

Şehir hastanelerinin açılmasıyla işlevsizleşen köklü devlet hastanelerini işaret eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Diğer kamu hastanelerindeki hizmet daraltma, şehir hastanelerinde hizmeti geliştirme ve merkezi hastane programı sonucu ortaya çıkan bu sorunlu tablo, halkın muayene sorununu çözmek bir yana daha da sorunlu hale bürünmesine neden oluyor” dedi.