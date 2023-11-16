Dünyada bir ilk: Parkinson hastasını yürüten tedavi

İsviçre’de geliştirilen teknoloji, Parkinson hastalarının yeniden yürümesini mümkün hale getirdi. Parkinson hastası Marc Gauthier, omuriliğine yerleştirilen nöroprotez sayesinde dünyada yeniden yürümeyi başaran ilk hasta oldu.

İHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:07
Dünyada bir ilk: Parkinson hastasını yürüten tedavi
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Titreme ile denge ve koordinasyon güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösteren ve dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen Parkinson hastalığına umut olabilecek bir buluşa imza atıldı.

İsviçreli bir firma, omuriliğe yerleştirilerek bacak kaslarını harekete geçiren ve hastaların yeniden yürümesini mümkün kılan bir nöroprotez geliştirdi. 25 yıldır Parkinson hastası olan 63 yaşındaki Marc Gauthier’e Lozan Üniversite Hastanesi'nde (CHUV) takılan nöroprotez, ilk denemede başarılı sonuç verdi.

Rehabilitasyon sürecinin ardından zorluk yaşamadan 5 kilometre yürüyebildiğini açıklanan Gauthier’in sandalyesinden kalkabildiği, merdivenleri kendi başına çıkabildiği ve asansöre binebildiği açıklandı. CHUV'da sinir bilimi profesörü olan Gregoire Courtine, omuriliğine iletilen elektriksel uyarıların Gauthier’in yürümesini sağladığını söyledi. Courtine, çok sayıda kişinin bu yöntemden faydalanabileceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.

YÜRÜMEYİ İMKANSIZ HALE GETİRİYOR

Beyindeki nöronlarda işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan, kronik ve artan hareket bozukluklarına yol açan Parkinson, ileriki evrelerinde hastaların yürüyemez hale gelmesine neden oluyor. Genelde 60 yaş ve üstü kişilerde görülen hastalık, nadiren genç bireylerde de ortaya çıkabiliyor. Dünya genelinde yaklaşık 10 milyon Parkinson hastasının olduğu biliniyor.


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