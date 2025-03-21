Dünyada her 5 kişiden 1'i iklim değişikliğinin etkilerini hissediyor

Dünyada her 5 kişiden 1'inin insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini güçlü şekilde hissettiği belirlendi.

Dünyada her 5 kişiden 1'i iklim değişikliğinin etkilerini hissediyor
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DHA
Yayınlanma: 21.03.2025 - 13:12

Bağımsız bilim kuruluşu ‘Climate Central’ Aralık 2024-Şubat 2025 döneminde iklim değişikliğinin etkilerine dair rapor yayımladı.

Söz konusu dönemde kömür, benzin ve metan gazının salınımının hava sıcaklıklarına etkisinin incelendiği raporda, 220 ülke ve 940 şehirdeki ortalama hava sıcaklıkları baz alındı. Raporda, bu dönemde dünya üzerinde her 5 kişiden 1'inin sıra dışı sıcaklıkları deneyimlediği ve böylece insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerinin ilk elden hissedildiği ortaya kondu.

Bu dönemde, dünya üzerinde 394 milyon kişinin ‘riskli derecede’ sıcak hava ile karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda, bu kişilerin yüzde 74'ünün Afrika'da yaşadığı belirtildi.

Raporda, 28 Şubat 2025'te dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 37'sine tekabül eden 3 milyar kişinin ‘riskli derecede’ sıcak hava durumu ile karşı karşıya kaldığı da ifade edildi.


Etiketler: #Dünya #arılar ve iklim değişikliği #bitkiler ve iklim değişikliği

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