İklim değişikliğinin etkileri ile mücadelede yeşil teknolojiler karşımıza çıkıyor: Sürdürülebilir teknoloji çözüm mü?

Yayınlanma: 04.02.2025 - 14:51

Güncelleme: 04.02.2025 - 14:51

İklim değişikliğinin yoğun etkilerini deneyimlerken her sektörün artık yeşil bir plana ihtiyacı olduğu ortada. Yeşil planlarda gerek ülkemizde gerek uluslararası alanda öne çıkan bazı başlıklar ise emisyonları azaltma, karbon ayak izini düşürme, yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırma, akıllı kentler ve döngüsel ekonomi. Hem insanın hem de gezegenin sağlığı için tüm bunları ve dahasını içeren çevresel sürdürülebilirlik ve kalkınma planlarında teknolojinin de birçok olumlu etkisi var. Gartner’ın verilerine göre iş yaşamındaki yüksek düzey yöneticilerin yüzde 86’sı sürdürülebilirliği, kuruluşlarını kesintilerden koruyan bir yatırım olarak görüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ

Bazı distopik senaryolar ve makinelerin insanlığı ele geçirip dünyayı karanlığına götürmesi üzerine olan kitaplar, animeler, filmler derken iklim değişikliği ile mücadelede teknoloji ve doğa nasıl yan yana gelebiliyor diye soruyorsanız, burada karşımıza “sürdürülebilir teknoloji” kavramı çıkıyor. Sürdürülebilir teknoloji, şirketlerin, kamu kuruluşlarının ve bireylerin çevresel etkilerini azaltmaya ve/ veya onarmaya yarayan teknolojilerin genel adıdır. Sürdürülebilir teknolojiler enerji verimliliğini artırır, doğal kaynakları korur, tarımsu-hava gibi yaşamsal ihtiyaçlara insanın sağlığını merkezine alan çözümler üretir, atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine olanak tanır, ekosistemlerin onarılmasına yardımcı olur, özetle hem insanlık hem de gezegen için fayda sağlar.

NEDEN İHTİYAÇ VAR?

İklim değişikliğinin etkileri yoğunlaşıyor. Mevcut eğilimler devam ederse, aşırı hava olayları 2030 yılına kadar yılda 560’a yaklaşık olarak günde bir buçuk aşırı hava olayına yükselebilir. Unutmadan kuraklık ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi yavaş başlangıçlı olaylar artıyor. İnsanlar, doğa ve işletmeler tüm bunlar karşısında savunmasız. Hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarındaki liderlerin iklim uyumu ile ilgili adımlar atmaktan başka çaresi yok. Dünya Ekonomik Forumu’nun “İklim Krizinde Yenilik ve Uyum” başlıklı yeni raporuna göre iklim uyumu için altı teknoloji kritik öneme sahip. Bunlar yapay zekâ, insansız hava araçları, dünya gözlemi, ileri bilişim, nesnelerin interneti, sanal ve artırılmış gerçekliktir. Örneğin, Dünya gözlemi ve insansız hava araçlarıyla desteklenen erken uyarı sistemleri, iklim felaketlerinde yaşam kurtarmaya yardımcı olabilir.

EY Endüstrilerin Geleceği Araştırması 2023, gelişmekte olan yeni nesil teknolojilere yönelik yatırım kararlarında sürdürülebilirliğin temel bir etken olarak öne çıktığını gösteriyor. Türkiye’den yoğun bir katılımın olduğu küresel araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 76’sı, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularını, bu alandaki yatırımlarında öncelikli faktörler olarak belirtiyor.

TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARI ARTIYOR

Son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji alanında etki yaratan ve ölçümlenebilir çözümler mevcut. Temiz enerji yatırımları, maliyetler düştükçe ve endüstriyel politikalar küresel olarak ivme kazandıkça artış göstermeye devam ediyor. Güneş ve enerji depolaması bu yükselişe öncülük ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) verilerine göre, 2024 yılında pil depolama sistemlerine yapılan yatırım yüzde 20’den fazla büyüdü ve 50 milyar doları aştı.