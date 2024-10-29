Dünyadan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:31

Güncelleme: 29.10.2024 - 13:31

Cumhuriyet’in 101’inci yılı Türkiye, KKTC ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dünya ülkelerinden de Türkiye’yi kutlama açıklamaları yapıldı.

Öne çıkan mesajlar şöyle:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: "Amerika Birleşik Devletleri adına, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkını içtenlikle kutluyorum. Bu gün, ülkenizin tarihinde önemli bir kilometre taşıdır. Geride kalan yüz yılı aşkın sürede Türk halkının kat ettiği ilerlemeyi büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ortak değerlerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz temelinde ülkelerimiz arasındaki dostluk bu 101 yıl süresince ciddi bir gelişme göstermiştir. NATO İttifakı, bölgesel barış ve güvenliğin köşe taşını oluşturmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin 72 yıldır NATO müttefiki olmasından gurur duymaktadır.

Ülkelerimiz arasında seyahat eden öğrencilerin, profesyonellerin, kültürel ve akademik değişim programı katılımcılarının ve turistlerin sayısı giderek artarak birbirimizden daha fazla şey öğrenmemizi, yenilikler yapmamızı ve öncülük etmemizi sağlamaktadır. Bilim, uzay ve temiz enerji teknolojisi alanındaki ortaklıklarımız, Türk ve Amerikan halkları arasındaki bağları daha da derinleştirmektedir.

Bu tarihi gün dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümünü kutluyor ve iki ülke halkının, bölgenin ve dünyanın yararına olacak şekilde dostluğumuzu ve ittifakımızı bir sonraki yüzyıla taşımak için sabırsızlanıyoruz. Sadık bir müttefik ve ortak olduğunuz için teşekkür ederiz. Barışın, refahın ve kat edilen başarıların devamlı olması temennisiyle size ve Türk halkına en içten dileklerimi sunuyorum."

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont: "Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde tüm Türk dostlarımızın Milli Bayramını kutluyorum."

Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang: "Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Polonya Cumhuriyeti’nin Büyükelçisi olarak Türk milletine en içten tebriklerimi sunmak istiyorum. Bu müstesna günün tüm vatandaşlar için mutluluk, birlik, beraberlik ve gurur kaynağı olmasını temenni ediyorum. Polonya ve Türkiye müşterek tarihimizden doğan kadim bağlar ve asırlara dayanan ilişkileriyle birbirine sıkı sıkıya bağlı olup, NATO nezdinden yürüttükleri yakın iş birliği sayesinde güvenilir müttefikler ve sağlam ortaklar olarak öne çıkmaktadır. Polonya, Türkiye’nin Avrupa Birliği perspektifini her daim destekliyor. Avrupa Birliği ile Türkiye’nin birbirine ihtiyaçları olduğuna dair inancımız tamdır."

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris: "Dost ve müttefikimiz Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım."

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 101. yıl dönümünde Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Dayanışmanızı ve sürekli desteğinizi takdir ediyor ve stratejik ortaklığımızı daha da güçlendirmeyi umut ediyoruz."

İran Dışişleri Bakanlığı: "İran İslam Cumhuriyeti, kardeş ve komşu ülke Türkiye Cumhuriyeti halkı ve hükümetinin Milli Günü’nü içtenlikle kutlar. İki ulus arasındaki bağlar karşılıklı saygı ve kalıcı dostluk içinde güçlenmeye ve gelişmeye devam etsin."

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye halkının ve hükümetinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "Müttefik Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı'nda kardeş vatanımızın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu onurlu günde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesinde canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Bölgede ve dünyada adaletin ve kalkınmanın beşiği olan Türkiye Cumhuriyeti ile bölgede ve uluslararası alanda eşi benzeri olmayan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ilelebet yaşayacaktır."

AB-Türkiye Delegasyonu: "Cumhuriyet Bayramın Kutlu Olsun Türkiye! Türk halkına en içten tebriklerimizi ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz! AB ve Türkiye, ortak tarih, değerler, kültürel değişime dayanan uzun süreli bir ortaklığı paylaşıyor. Barışçıl ve müreffeh bir gelecek için birlikte çalışıyoruz."

İsveç’in Ankara Büyükelçiliği: "Bugün 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 101. yıl dönümü! Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde Türkiye'ye en içten tebriklerimizi sunarız!"

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği: "29 Ekim, 101 yıl önce ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünün her sene kutlandığı gündür. Dost Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarız!"

İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği: "Türkiye Cumhuriyeti, bugün Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor. İspanya Büyükelçiliği, son derece gurur duyduğumuz ve her geçen gün daha yakın bir işbirliği ve dostluk çerçevesinde ilerleyen ülkelerimiz arasındaki ilişkiler için çalışmaya devam edecektir."

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü vesilesiyle Türk dostlarımızı tebrik eder, refah, huzur ve başarılar dileriz!"