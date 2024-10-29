Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'dan '29 Ekim' mesajı: İstiklal Marşı'nı okudu

Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:42

Güncelleme: 29.10.2024 - 12:45

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için İstiklal Marşı'nı okudu.

O anları Dr. Meriç Demir Kahraman paylaştı.

"O GÜN ÜÇÜMÜZ BİRLİKTE HAYKIRACAĞIZ..."

Demir, paylaşımına şu notu düştü:

"Tayfun'la can paremiz Vera büyüyor.

Ebedi liderimiz Atatürk'ü anlayacak, İstiklal Marşımızı ezbere okuyacak, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yüreğinde hissedecek yaşa geldi. 'Okurken videomu çek anne, sonra babama gösteririz' dediğinde gözlerim doldu.

Evladımızı, varlığımızı borçlu olduğumuz Cumhuriyet'in değerlerine bağlı bir birey olarak yetiştirmekten gurur duyuyoruz.

Vera'nın şimdi olduğu gibi her yaşında Cumhuriyet'e sahip çıkacağına ve Atatürk'ün izinden yürüyeceğine yürekten inanıyorum.

En büyük dileğim, Vera'nın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına babasıyla katılıp, birlikte, 'Çok yaşa Cumhuriyet' demeleriydi.

Ama o da olacak, biliyorum.

İşte o gün üçümüz birlikte de haykıracağız; Çok yaşa Cumhuriyet, çok yaşa Atatürk, ilelebet."