Dünya'dan 500 ışık yılı uzaklıkta: Süpersonik rüzgârlar keşfedildi

Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:12

Güncelleme: 24.01.2025 - 12:12

Astronomy & Astrophysics dergisindeyayınlanan bir çalışmada, 2016 yılından bu yana dünyadan 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan “WASP-127b” gezegenindeki hava durumunu inceleyen gökbilimciler, bulguların bunun “bir gezegenin etrafında dolaşan bir jet akımında şimdiye kadar ölçülen en hızlı rüzgar olduğunu” gösterdiğini söyledi.

Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nden bilim insanı ve araştırmanın baş yazarı Lisa Nortmann, “Bu daha önce görmediğimiz bir şey” ifadelerini kullandı.

HAVA DURUMU HARİTALANDIRILDI

Ekip, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu üzerinde hem bir spektrograf hem de uyarlanabilir bir optik sistemden oluşan CRIRES+ cihazını kullanarak “WASP-127b” gezegenindeki hava durumunu haritalandırdıklarını söyledi.

Bulgular, Jüpiter'den biraz daha büyük olan ancak kütlesinin sadece bir kısmına sahip olan “WASP-127b”'nin jet rüzgarlarının gezegenin dönme hızının yaklaşık altı katı hızla hareket ettiğini gösterdi. Bilim insanları, buna karşılık güneş sisteminde şimdiye kadar ölçülen en hızlı rüzgarın Neptün'de bulunduğunu ve saniyede sadece 0,5 km hızla hareket ettiğini söyledi.

Ekip, moleküllerin hızını takip ederek gezegendeki şaşırtıcı derecede karmaşık bir hava sisteminin haritasını çıkardı ve atmosferin bir tarafının bize doğru, diğer tarafının ise bizden yüksek hızda uzaklaştığını gösteren çift tepe gözlemledi. Bu da gezegenin etrafında güçlü bir rüzgar akımı olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, ekvator çevresindeki güçlü jet akımı rüzgarlarının bu beklenmedik sonucu açıklayabileceği ve gezegenin dünya ve güneş sistemimizdeki diğer gezegenler gibi karmaşık hava sistemlerine sahip olduğunu gösterdiği sonucuna vardılar.

“GÜNEŞ SİSTEMİMİZİN KÖKENLERİNE IŞIK TUTUYOR”

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden David Cont, “Bu dış gezegenlerin dinamiklerini anlamak, ısının yeniden dağılımı ve kimyasal süreçler gibi mekanizmaları keşfetmemize yardımcı olarak gezegen oluşumuna dair anlayışımızı geliştiriyor ve potansiyel olarak kendi Güneş sistemimizin kökenlerine ışık tutuyor” dedi.

NASA'ya göre şu ana kadar keşfedilen ötegezegenlerden sadece birkaç düzinesi doğrudan görüntülenebildi. Bilim insanları daha ileri araştırmaların, genç gezegenlerin bulundukları yerde mi oluştuklarını yoksa başka bir yerden mi göç ettiklerini ve birbirleriyle nasıl etkileşime girebileceklerini ortaya çıkaracağını umuyor.