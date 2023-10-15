Dünya'dan Filistin'e destek: Sokaklara döküldüler

Yayınlanma: 15.10.2023 - 11:08

Güncelleme: 15.10.2023 - 11:42

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından Gazze ve Batı Şeria'ya saldırılarına devam ediyor.

Filistin, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 704 kişinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıkladı.

Söz konusu saldırıların ardından dünyanın çeşitli yerlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

ABD

New York şehrinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi yapıldı.

San Francisco kentinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.

Şikago'da da Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

KANADA

Kanada'nın Toronto kentinde Filistin destekçileri, Nathan Phillips Meydanı'nda gösteri düzenledi.

Göstericiler bayrak ve pankart taşıyarak slogan attı.

İNGİLTERE

Filistin Dayanışma Kampanyası, El-Aksa'nın Dostları Platformu, Britanya Filistin Forumu, Britanya Müslümanlar Birliği ve Savaşı Durdur Koalisyonu'nun çağrısıyla binlerce kişi İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

Gazze ve Filistin'le dayanışma göstermek isteyen göstericiler, "Adalet, eylem, boykot, yaptırım istiyoruz", "Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e Filistin özgür olacak" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

YUNANİSTAN

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, "Filistin direnişine destek" mesajı verdi.

ARJANTİN

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Filistin destekçileri, İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, bayrak ve pankart taşıyarak slogan attı.

İTALYA

İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan binlerce kişi, Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

Başkentin işlek meydanlarında Vittorio Emanuele'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Çok sayıda İtalyan, Filistinli, Arap ve farklı milletlerden her yaş grubundan insanın katıldığı gösteride, sık sık "Özgür Filistin", "Özgür Kudüs", "Gazze'ye özgürlük" sloganları atılırken, Filistin Bayrağı renklerinde kırmızı, yeşil meşaleler yakıldı.

Göstericiler, büyük bir Filistin Bayrağı açarken, ellerinde taşıdıkları dövizlerde Gazze'ye yapılan bombardımanın durdurulmasını istedi.

İtalya polisi, Filistine destek eylemi yapan göstericilere müdahale etmek istedi. Polise direnen göstericiler ile polis arasında arbade çıktı.

IRAK

Irak başkenti Bağdat'ta bulunan Tahrir Meydanı'nda on binlerce kişi Filistin bayraklarıyla bir araya gelerek ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

AVUSTRALYA

Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'nin güneybatısında yer alan Lakemba bölgesinde bir grup, Filistin'e desteklerini göstermek amacıyla toplandı.

İSVEÇ

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup, Filistin'e destek vermek ve İsrail'e tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.

ALMANYA

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistinlilerle dayanışma gösterisine polis izin vermedi.

Aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup, polise "Orta Doğu'da barış-Orta Doğu'da ateşkes-İki devletli çözüm" sloganıyla bir gösteri yapmak için başvurduktan sonra kent merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önündeki meydanda toplandı.

Polis, gösterinin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi. İnternetten gösterinin yasaklandığına dair kararın yayınlanmadığını belirten eylemciler, kararın yazılı halini görmek istedi.