İsrail'e Batı'dan ilk tepki: UCM Başsavcısı'ndan İsrail - Filistin değerlendirmesi

Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:09

Güncelleme: 15.10.2023 - 10:09

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail - Hamas savaşına ilişkin, "Cenevre Konvansiyonları ve Roma Statüsü çok açık, siviller ve sivil unsurlar hedef alınamaz" dedi.

Başsavcı Han, medyaya yaptığı açıklamada, UCM'nin Filistin'de işlenen suçlar ve Filistin vatandaşları tarafından işlenen suçları soruşturmaya yetkili olduğunu söyledi.

Mahkemenin savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarıyla ilgili yargılama yapabildiğini belirten Han, "Taraf devletin topraklarında ve taraf devletlerin vatandaşları tarafından işlenen suçlarla ilgili olarak yargı yetkimiz var" dedi.

Han, İsrail'in değil fakat Filistin'in Mahkemeye taraf ülke olması sayesinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'de işlediği suçları veya Filistin topraklarında İsrailliler tarafından işlenen suçları soruşturma yetkisine sahip olduklarını kaydetti.

Haziran 2021'de UCM Başsavcılık görevine başladıktan sonra Savcılık Ofisi bünyesinde Filistin'deki durumu araştıran bir ekip oluşturduğunu belirten Han, çatışmalarda sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Han, "Cenevre Konvansiyonları ve Roma Statüsü çok açık, siviller ve sivil unsurlar hedef alınamaz. Tecavüz edilemez, öldürülemez, sakat bırakılamaz, parçalanamaz, kasten öldürülemez, rehin alınamaz, Cenevre Sözleşmesi ciddi şekilde ihlal edilemez" diye konuştu.

Han, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki 1,1 milyon Filistinliden güneye geçmelerini istemesine ilişkin, "Savcı olarak söyleyebileceğim tek şey, yasaların orada olduğudur. Kasıtlı olarak sivillerin hedef alınması yasak. Şu anda vurgulamaya çalışmamız gerektiğini düşündüğüm ilke budur" ifadelerini kullandı.