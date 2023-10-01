Dünyanın en acı biberini yedi

Yayınlanma: 01.10.2023 - 14:44

Güncelleme: 01.10.2023 - 14:44

Kanadalı Mike Jack isimli bir adam, dünyanın en acı biberi Carolina Reaper yeme rekorunu kırdı.

Mike Jack, Güney Karolina bölgesinde yetişen ve Guinness rekorlar kitabına göre dünyanın en acı biberi seçilen Carolina Reaper biberinden 50 adet yedi.

50 Carolina Reaper biberini 6 dakika 49 saniyede tüketen Jack, rekoru kırmasına rağmen 85 adet daha yiyerek toplamda 135 Carolina Reaper biberini mideye indirdi.

Jack, ortalama 8 saniyede bir yediği 135 Carolina Reaper ile "Ateş Ligi"nde (acı biber yeme rekoru kıranlar listesi) 2. sıraya yükseldi.

Kırdığı rekorun ardından konuşan Jack, "İlk biber en kötüsüdür" açıklamasında bulundu. Jack, "Acının ilk şoku çok yoğun ancak devamında yedikleriniz o kadar etkilemiyor. Sadece ağzınıza attığınız biberler yeni bir yere değerse ağzınızın içinde, işte o zaman yakıyor" dedi.