Kadına şiddette rekor artış... CHP'li İlgezdi: Cezasızlığı övüyorlar

Yayınlanma: 01.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.10.2023 - 03:00

Şiddet mağduru veya şiddet görme riski altındaki kadınlara hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla geliştirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısının yüzde 2 bin 594 arttığı açıklandı. CHP Parti Meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan iktidarın şiddeti her fırsatta meşrulaştırdığını vurgularken, kadına yönelik şiddet sayılarının yaşanan felaketi açıkça gözler önüne serdiğini kaydetti.

Resmi verilere göre 2018-2020 arasında KADES uygulamasını indiren kadın sayısının 453 bin 12, ihbarda bulunan kadın sayısının 30 bin 601 olduğuna işaret eden İlgezdi şöyle konuştu: “2023 rakamları ise inanılamayacak düzeyde. 2023 itibarıyla KADES uygulamasını indiren sayısı yüzde 1185 artarak 5 milyon 368 bin 114’e, uygulama üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı ise yüzde 2 bin 594 artarak 793 bin 816’ya yükseldi. Üstelik bu uygulamadan haberi olmayan, uygulamayı kullanacak telefonu olamayan ve şiddet gören kadınlar bu sayılara dahil değil.”

(Gamze Akkuş İlgezdi)



‘AKP BU RAKAMLARLA DA ÖVÜNÜYOR MU?’

Son 3 yılda uygulama üzerinden yapılan şiddet bildiriminin de 763 bin 215 olduğuna dikkat çeken CHP’li vekil, “Bu da yılda 250 binden çok şiddet vakasının bildirildiği anlamına geliyor” dedi. İlgezdi, “Sayıların ne kadar felaket olduğunu daha iyi anlamak için şiddetin aylık, haftalık, günlük, saatlik ve dakikalık oranlarını da açıklayayım: Ayda 21 bin 200, haftada yaklaşık 5 bin, günde 697, saatte 29 kadın şiddete uğradığını KADES üzerinden bildiriyor. Yani her 2 dakikada 1 kadın, yaşadığı şiddet mağduriyetini KADES üzerinden bildiriyor. Bu oranlar 2020’de günde 38, saatte 1.5 idi. 2020’ye göre bildirilen şiddet tam 18 kattan fazla arttı. AKP bu rakamlarla da övünüyor mu?” tepkisini gösterdi.

‘CEZASIZLIĞI ÖVÜYORLAR’

Verilere ilişkin İçişleri Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusu yaptığını, daha önce yaptığı başvurular üzerinden verileri karşılaştırdığını aktaran İlgezdi, “Sonuç tam bir felaket. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarak faillerin sırtını sıvazladınız. Şiddetin artmasını, ölümlerin normalleşmesini sağladınız” ifadelerini kullandı.