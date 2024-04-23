Dünyanın en büyük kripto para borsası yöneticilerinden biri yakalandı

Nijerya'da gözaltındayken kaçan, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla'nın Kenya'da yakalandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 08:46
Dünyanın en büyük kripto para borsası yöneticilerinden biri yakalandı
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Yerel medyadaki haberlere göre, Anjarwalla, alınan istihbaratın ardından Kenya'da ele geçirildi.

Gözaltına alınan Anjarwalla'nın Nijerya hükümetine teslim edilmesi bekleniyor.

Nijerya hükümeti, şubat ayında, yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında Binance'e erişim engeli getirmiş, 28 Şubat'ta Binance'nin yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla ve Tigran Gambaryan'ı gözaltına almıştı.

Anjarwalla, martta hapishaneden kaçmıştı.

220 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da, yerel para birimi naira, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde seyrediyor.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan etkileniyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.


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