Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:54

Güncelleme: 22.11.2023 - 12:54

Binance'in kurucusu olarak bilinen Changpeng Zhao, şirketinden istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişme sonrası Changpeng Zhao'nun kim olduğu merak edildi. Peki, Changpeng Zhao (CZ) kimdir, kaç yaşında? Binance CEO'su Changpeng Zhao neden istifa etti?

CHANGPENG ZHAO KİMDİR?

Genellikle "CZ" olarak bilinen, Çin kökenli Kanadalı iş insanı Changpeng Zhao, 10 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi. Gençken ailesiyle birlikte Kanada’ya taşınmadan önce ilk eğitimini Çin’de aldı.

Kanada’da liseye devam etti ve daha sonra Montreal’deki McGill Üniversitesi’nden bilgisayar bilimi diploması aldı. Mezun olduktan sonra, başlangıçta bir yazılım geliştiricisi olarak teknoloji endüstrisinde çalışmaya başladı ve sonunda liderlik rollerine ve girişimciliğe geçti.

CHANGPENG ZHAO NEDEN İSTİFA ETTİ?

ABD’li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya “yalanlar ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmıştı.

ABD’nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC, Washington’da federal mahkemeye başvurduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve ABD kripto para borsasına yönelik 13 suçlamada bulunmuştu.Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, hakkındaki suçlamaları kabul etti ve istifa kararı aldı.

SEC DAVA AÇMIŞTI

ABD’li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya “yalanlar ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmıştı.

ABD’nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC, Washington’da federal mahkemeye başvurduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve ABD kripto para borsasına yönelik 13 suçlamada bulunmuştu.

SEC, Binance’in yapay işlem hacmi oluşturduğunu, müşterilerin parasını izinsiz kullandığını ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediğini söylemişti.

Geçen akşam, Binance'in ABD'de devam eden soruşturma ve davalarının sona erdirilmesi için 4 milyar doların üzerinde ceza ödemesi talep edildiği bildirilmişti.

YENİ CEO KİM OLACAK?

Zhao'nun görevden ayrılmasının ardından CEO koltuğuna Binance Bölgesel Pazar Başkanı Richard Teng'in oturabileceği konuşuluyor.