Dünyanın en büyük Picasso resmini yaptı

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 16:07

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 16:07

İtalya'nın Verona kentinde, boş bir araziye dünyanın en büyük Pablo Picasso resmi çizildi.

Daha önce Papa Francis ve ABD liderlerinin resimlerini yapan İtalyan sanatçı Dario Gambarin, İspanyol ressam Picasso'nun 1907 yılında çizdiği otoportresini yaptı.

Dünyanın en büyük Picasso resmini tarlaya işleyen Gambarin, Kasım 2013'te eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin ve Papa Francis'in resimlerinin yanı sıra 2016 yılında ABD Başkanlık seçimleri öncesinde "Hoşçakal" yazılı bir Donald Trump resmi çizmişti.