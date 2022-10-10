İklim aktivistleri Picasso tablosuna 'ellerini' yapıştırdı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 10:39

Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı) adlı çevre örgütü üyesi iki aktivist, Avusturalya Melbourne'de ellerini bir Picasso tablosuna yapıştırdı.

NTV'nin aktardığı habere göre; 49 yaşındaki bir kadın ve 59 yaşındaki bir erkek "İklim Kaosu= Savaş ve Kıtlık" yazan bir pankartın yanında durdu ve ellerini Picasso’nun ‘Kore’de Katliam’ adlı tablosuna yapıştırdı.

Twitter’dan açıklama yapan grup, eylemlerinin hiçbir sanat eserine zarar vermediğini paylaştı.

Doğa bilimci David Attenborough'dan alıntı yapan grup, "Mevcut yolumuza devam edersek, bize güvenliğimizi sağlayan her şeyin çöküşüyle ??karşı karşıya kalacağız” dedi.

Victoria polisi, protestocuların 12.40 civarında galeriye giriş yaptığını söyledi. Picasso tablosuna ellerini yapıştıran kişilerin bu eylemlerinden dolayı tutuklandığı biliniyor.

GEÇEN YIL BAYRAK YAKMIŞLARDI

Extinction Rebellion savunucuları geçen yıl Avustralya bayrağını parlamento binasının önünde yaktığı protesto gösterisiyle gündeme gelmişti.