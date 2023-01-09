Dünya'nın 'en büyük' striptiz kulübü güvenlik için dev bir robotu işe aldı

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentindeki bir striptiz kulübü, kulüp girişinde herhangi bir sorun yaşamamak için güvenlik görevlileri yerine bir robotu işe aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 14:13
Dünya'nın 'en büyük' striptiz kulübü güvenlik için dev bir robotu işe aldı
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Dünya'nın en büyük striptiz kulübü olduğunu iddia eden Las Vegas'taki Sapphire Gentlemen's Club, güvenlik görevlilerinin yerine kapıya dev bir güvenlik robotunu konuşlandırdı.

Striptiz kulübü, kulübe girişlerde herhangi bir sıkıntı ve sorunun yaşanmamasını sağlamak için "şimdiye kadar görülmüş en büyük güvenlik görevlisini" işe aldığını duyurdu.

15 metre boyundaki dev robot, Kanada'nın Vancouver kentinden ABD'nin Last Vegas kentine getirildi.

Nevada'daki Sapphire Gentlemen's Club'a gelen müşteriler, "Mech 'The Bot' Johnson" adlı 4,4 tonluk robotun kumandasını elinde tutan bir personel tarafından karşılandı.

Sapphire Gentlemen's Club, konuya ilişkin, "Tüm hafta sonu boyunca endişesiz bir şekilde parti yapabileceksiniz" dedi.

Kulübün yöneticilerinden Peter Feinstein ise, "Dünyanın en büyük kulübünün, dünyanın en büyük güvenlik görevlisine sahip olması gayet mantıklı" ifadelerini kullandı.


ABD robot striptiz

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