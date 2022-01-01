Dünyanın en büyük ticaret anlaşması RCEP yürürlüğe girdi
Dünyanın şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması cumartesi günü yürürlüğe girdi.
Dev serbest ticaret anlaşması, Asya-Pasifik ülkeleri tarafından daha derin bölgesel entegrasyona yönelik önemli bir adım ve birçok küresel belirsizliğin olduğu bir zamanda serbest ticaret ve çok taraflılık için dünya çapında yeni bir ivme olarak alkışlandı.
Kasım 2020'de imzalanan ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir karışımını içeren RCEP, dünyanın gayrisafi yurtiçi hasılasının ve nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu kapsıyor ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 10 üyesi ile Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı bir araya getiriyor.
Cakarta merkezli ASEAN Sekreterliği cumartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, RCEP Anlaşması'nın Avustralya, Brunei, Kamboçya, Çin, Japonya, Laos, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland ve Vietnam için yürürlüğe girdiğini duyurdu.
ASEAN Sekreterliği'ne göre anlaşma Güney Kore için de 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.
Anlaşmada, RCEP'in uygulanmasının, en az altı ASEAN ve en az üç ASEAN dışı ülke tarafından onaylandıktan 60 gün sonra başlayacağına karar verilmişti. Bu onaylar 2 Kasım 2021'den önce alındı.
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