Dünya'nın en büyük torpidosu olarak bilinen Poseidon, seri üretime girdi

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 11:34

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 11:34

Poseidon olarak bilinen nükleer torpidoların, dev radyoaktif dalgaları tetikleme yeteneğine sahip olduğu bildirilirken, torpidolar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şimdiye kadarki en "insanlık dışı" ve "korkutucu" silahları olarak tanımlandı.

Bir Rus savunma kaynağı, TASS'a verdiği demeçte, Poseidon'un "seri üretimine başlandığını ve şu anda nükleer denizaltılara monte edildiğini" söyledi.

Kaynak, "Poseidon mühimmatının ilk partisi üretildi ve yakında özel amaçlı nükleer enerjili denizaltı Belgorod'a teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Poseidon'un "sınırsız bir menzile" sahip olduğu ve 200 km/saatten (124 mil/saat) daha yüksek hızlarda hareket edebildiği belirtildi.

PUTİN 2018'DE DUYURMUŞTU

Vladimir Putin, Poseidon'u resmi olarak 2018'de duyurdu.

Putin, Poseidon'a karşı koyabilecek ya da onu yok edebilecek "hiçbir silah" olmadığını ileri sürerek, "Çok düşük gürültülüdürler, yüksek manevra kabiliyetine sahiptirler ve düşman için pratikte yok edilemezler. Bugün dünyada onlara karşı koyabilecek hiçbir silah yok" demişti.

"İNANILMAZ BİR STRATEJİK ETKİYE SAHİP OLACAK"

ABD eski dışişleri bakan yardımcısı Christopher A. Ford, Kasım 2020'de Poseidon torpidolarının "ABD kıyı şehirlerini radyoaktif tsunamilerle sular altında bırakmak" için üretildiğini iddia etmişti.

Geçtiğimiz yıl ABD Donanma Enstitüsü, Poseidon'un geliştirilmesinin nükleer silahlanma yarışında "endişe" verici bir adım olacağını ve Batı'yı "olumsuz" etkileyeceğini ifade etmişti.

Enstitü, "Belki de en korkutucu olanı, bu nükleer silahın otonom çalışma potansiyeline sahip olmasıdır. Tamamen işlevsel bir torpido inanılmaz bir stratejik etkiye sahip olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.