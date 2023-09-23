Dünya'nın en eski ahşap yapısı keşfedildi

Yayınlanma: 23.09.2023 - 10:23

Güncelleme: 23.09.2023 - 10:23

Araştırmacılar, dünyanın bilinen en eski ahşap yapısı olduğu düşünülen, Zambiya ve Tanzanya sınırındaki bir nehrin kıyısında, modern insanların ortaya çıkışından önceye ait kütüklerden oluşan bir yapının kalıntılarını keşfetti.

İki kütüğün keskin taş aletlerle şekillendirilmesiyle yapılan basit yapı, yaklaşık 500 bin yıl önce Kalambo Nehri boyunca yaşayan insan ataları için bir yürüyüş yolu veya platformun bir parçasını oluşturmuş olabilir.

Kütükler üzerindeki izler, alanda bulunan bir dizi taş aletle kesildiklerini, doğrandıklarını ve kazındıklarını gösteriyor.

Arkeolog Prof Larry Barham, "İlk gördüğümde bunun gerçek olamayacağını düşündüm. Ahşap ve taş, yüksek düzeyde bir ustalık, teknolojik beceri ve planlamaya işaret ediyor" dedi.

Aberystwyth Üniversitesi'ndeki bilim insanları yapıyı en az 476 bin yıl öncesine, Homo sapiens'in yaklaşık 300 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülen zamandan çok öncesine tarihlendirdi.

Yapının, bölgede yaşamış olan modern insanın öncülü Homo heidelbergensis'in eseri olabileceği belirtiliyor.