Dünyanın en genç Başbakanı, siyaseti bıraktı: Tony Blair Enstitüsü'ne katıldı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:53

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:54

2019'da Başbakan olarak göreve geldiğinde Avrupa'nın en genç liderlerinden biri olan ve Finlandiya'nın NATO başvurusunu gerçekleştiren Sanna Marin, bu ayın başlarında Sosyal Demokratların başkanlığından resmen istifa etti. Milletvekilliğinden de istifa etmeyi planlıyor.

Marin, "Hayatıma devam etme zamanı. Yeni bir role adım atmaya hevesliyim. Bunun tüm Finlandiya'nın yararına olacağına da inanıyorum. Yeni görevimde Finlandiya'daki seçmenlere iyi ve belki de daha iyi hizmet edebileceğime inanıyorum" dedi.

Marin, Enstitü'deki yeni görevinde ülkelere, hükümetlere ve liderlere iyi yönetişim, teknoloji, iklim ve cinsiyet eşitliği gibi politika konularında danışmanlık yapacağını söyledi.

Marin'in stratejik danışman olarak çalışacağı Enstitü'de işe başladığını duyuran eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Marin'i "cesur ve pratik" olarak överek, şunları kaydetti:

"Misyonumuz dünya çapındaki siyasi liderlerin halkları için değişim sağlamalarına yardımcı olmak ve Sanna Marin bunu nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Cesur ve pratik bir kişiliğe sahip olan Marin, teknolojinin daha etkin ve vatandaş odaklı bir devlet için oynayabileceği rolü anlıyor ve deneyimlerini dünya genelinde daha fazla ülkedeki misyonumuza aktaracak" dedi.

Enstitü'den yapılan açıklamada, Marin'in, NATO'ya katılım başvurusundaki "başarı sicili" överek, "Marin, Enstitü'nün ilerici değerlerini paylaşmaktadır; kendisi reform odaklı ve pragmatik bir liderdir ve kamusal etkiye olan bağlılığını sürdürmektedir. Teknolojinin kamu hizmetlerinin sunumunun iyileştirilmesinde, daha fazla insan için daha ilgili, erişilebilir ve verimli hale getirilmesinde oynayabileceği rolü anlıyor" denildi.