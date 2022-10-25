Merdan Yanardağ'dan 'Türkiye Yüzyılı' daveti üzerine çağrı: AKP'nin sansürcü zihniyetini meşrulaştırmayın

25 Ekim 2022 Salı, 14:05

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştirisine dayanarak TELE1 kanalına üç gün ekran kapatma cezasıverdi.

TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, RTÜK’ün dün gece (24 Ekim) kararı kendilerine tebliğ ettiğini belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kapatma kararına itiraz sürelerinde bir gün “çalındığını” belirten Yanardağ, “RTÜK dün gece 22.02'de adeta yangından mal kaçırır gibi TELE1'in 3 günlük kapatma kararını tebliğ etti. Amaçları, yürütmenin durdurulması için mahkemeye yapacağımız itiraz süresinden bir günü çalmak. Bu kadar basit. Beş günlük itiraz süremiz vardı, bir gün dün 22.02'de gitti” ifadelerini kullandı.

"TELE1 ekranının karartılmasına itiraz için gerekli olan 5 günlük itiraz süresinin son 1, 5 günü de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına denk geliyor.. Çünkü, 28 Ekim Cuma yarım gün.. Tatil öğlen başlıyor. Mahkemeler çalışmıyor" diyen Yanardağ, "Bu nasıl ucuz bir düşmanlıktır, anlamak mümkün değil" diye tepki gösterdi.

TELE1 ekranlarının karartılacağı gün AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon toplantısının yapılacağını hatırlatan Yanardağ, toplantıya davet edilen bazı gazetecilere de şu ifadelerle çağrıda bulundu:

"AKP, iki yüzlülülüğünün tipik bir örneği olarak bu toplantıya "muhalif" diye bilinen gazeteciler de çağrılmış. Ama TELE1'den kimse yok! Onurlu, sansür ve ekran karartmayı kabul etmeyen bütün gazetecileri, AKP'nin oyununa alet olmamaya, onun sansürcü zihniyetini meşrulaştırmamaya çağırıyorum. TELE1 ekranlarının karartıldığı gün yapılacak o toplantıya katılmayın."