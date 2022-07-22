Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

22 Temmuz 2022 Cuma, 14:52

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Henley Pasaport Endeksi 2022 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu.

Böylelikle Japonya pasaportunun 193 ülkeye vizesiz seyahat ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur ve Güney Kore (192), üçüncü sırada Almanya ve İspanya (190), dördüncü sırada İtalya, Finlandiya ve Lüksemburg’un (189) , beşinci sırada ise Avusturya, Danimarka, Hollanda ve İsveç’in (188) olduğu saptandı.

Türkiye ise listenin 54’üncü sırasına yerleşirken vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısının 110 olduğu görüldü. Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 112 ülkenin yer aldığı saptandı. Listenin son sırasında yer alan ülke ise 27 ülkeye vizesiz seyahat imkânı bulunan Afganistan oldu.

YERLİ PASAPORT GÜNDEMDE

Ajans Press, pasaportlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl pasaportlar ile alakalı 43 bin 330 haber yapıldığı tespit edildi.

Pasaport haberleri içerisinde yıl sonunda pasaport ücretlerine gelen zamlar yıl içerisinde de büyük oranda yer alırken, bunun yanı sıra ülkemizde yerli üretim e-Pasaport’un tanıtılması oldukça konuşuldu.