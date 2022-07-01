AB kripto varlıkları konusunda anlaştı: Tek bir merkezden "pasaport" verilecek
Kripto para piyasaları küresel olarak çoğunlukla düzenlemelerden yoksunken, AB ülkelerindeki alım satım platformlarının yalnızca işlemlerde para aklanmadığına dair kanıt göstermesi bekleniyor.
Dünyanın en büyük kripto para birimi bitcoinde yakın zamandaki keskin düşüşle birlikte aşırı oynak sektörün dizginlenmesi konusunda yetkililerin üzerindeki baskı gitgide artarken, Avrupa Birliği'ndeki (AB) yasa yapıcılar, kripto varlıkları regüle edecek kapsamlı kurallar üzerinde dün anlaştılar.
Geçen ay TerraUSD ve luna tokenlarının çöküşünün kripto varlık piyasalarında oluşturduğu baskı sonrasında, ABD'li büyük kripto para bankası Celsius Network para çekimlerini ve aktarımlarını bu ay dondurmuştu.
AB'nin uzlaştığı yeni yasa kapsamında kripto varlık üreticilerine ve bağlantılı hizmet sağlayıcılara AB'deki tek bir merkezden "pasaport" verilerek, bu şirketlerin sermaye ve tüketici koruma kurallarını karşılaması hedefleniyor.
ABD VE İNGİLTERE DE DÜZENLEMEYE GİDECEK
Dünyanın en büyük kripto para merkezlerinden ABD ve İngiltere de benzer düzenleyici yasaların hazırlığını sürdürmekte.
Avrupa Parlamentosu ve AB devletlerinin temsilcilerinin üzerinde anlaştığı kripto varlık piyasaları yasasının (MiCA) 2023'ün sonu gibi yürürlüğe girmesi bekleniyor.
"Bugün kripto varlıklarının Vahşi Batı'sına nizam getirdik ve ahenkli bir piyasa oluşması için net kurallar belirledik" diyen Avrupa Parlementosu'nun kripto varlık yasası müzakerecisi Stefan Berger şöyle devam etti:
"PİYASANIN NE KADAR YÜKSEK RİSKLİ VE SPEKÜLATİF OLDUĞUNU..."
"Dijital para birimlerinin değerindeki yakın zamandaki düşüş, bize piyasanın ne kadar yüksek riskli ve spekülatif olduğunu ve harekete geçmenin ne kadar elzem olduğunu gösterdi."
Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşil Parti'li parlamenter Ernest Urtasun, dünyadaki ilk kapsamlı kripto varlık düzenlemesi MiCA'nın piyasanın suistimal ve manipüle edilmesine karşı güçlü önlemler içerdiğini belirtti.
Dünyanın en büyük kripto para birimi bitcoin, Mart'ta gördüğü 48,200 dolar seviyelerinden sonra bu ay 17,600 dolar civarına düşmüş, dün 18,900 dolar seviyesinde işlem görmüştü.
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