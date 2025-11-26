Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada?

Birleşmiş Milletler’in yeni raporuna göre Tokyo, dünyanın en kalabalık megakenti olma unvanını kaybederek üçüncü sıraya geriledi.

Listenin zirvesine Endonezya’nın başkenti Jakarta yerleşti; Bangladeş’in başkenti Dakka ise 2050’ye doğru hızla yaklaşan yeni lider olarak öne çıkıyor.

BM verilerine dayanan rapor, 10 milyon nüfusu aşan şehirlerin sayısının 1975’te 8 iken 2025’te 33’e yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu dramatik artışın merkezinde ise Asya bulunuyor.

Raporda ayrıca kentleşmenin, insanlık tarihinde oldukça yeni bir olgu olduğuna dikkat çekiliyor. 1950’de dünya nüfusunun yalnızca yüzde 20’si kentlerde yaşıyordu; bugün ise durum tersine dönmüş durumda.

On yıllardır listenin zirvesinde yer alan Tokyo, nüfusunu son 25 yılda istikrarlı şekilde artırsa da büyüme hızı rakiplerine yetişemedi.

Bugün 33,4 milyon kişinin yaşadığı Japon başkenti, artık Jakarta ve Dakka'nın gerisinde.

Jakarta’nın nüfusu yaklaşık 42 milyona ulaşırken, Dakka’nın nüfusu 37 milyona dayandı. 2000’den bu yana Jakarta Tokyo’dan 5 kat, Dakka ise 7 kat daha hızlı büyüdü.

Projeksiyonlara göre 2050’de Dakka 52,1 milyon nüfusa ulaşarak Jakarta’yı 300 bin kişi farkla geçecek. Tokyo ise sıralamada gerilemeyi sürdürecek ve Şanghay ile Yeni Delhi gibi kentler tarafından geçilerek 7. sıraya düşecek.

AVRUPA'DA TABLO DEĞİŞMİYOR

BM’nin öngörülerine göre küresel megakent sayısı 2050’de 33’ten 37’ye çıkacak ancak bu artışa hiçbir Avrupa şehri katkı vermeyecek.

Kıtanın yalnızca üç megakenti olmaya devam edecek:

İstanbul

Moskova

Londra

Londra’nın nüfusunun 2050’ye kadar yaklaşık 1,5 milyon artması bekleniyor. Buna rağmen İngiliz başkenti, Avrupa'nın en küçük megakenti olmayı sürdürecek.

İstanbul kıtanın liderliğini korurken, Moskova ikinci sırada yer alacak.

NÜFUSA GÖRE EN KALABALIK KENTLER LİSTESİ

İstanbul, dünyanın en kalabalık 18. şehri oldu: