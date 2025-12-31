Dünyanın en kilolu insanı Juan Pedro Franco hayatını kaybetti

Bir dönem “dünyanın en kilolu insanı” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Juan Pedro Franco, 41 yaşında yaşamını yitirdi. Franco’nun, böbrek enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Franco’nun ölümünü, kendisini tedavi eden doktor Jose Antonio Castaneda doğruladı. Doktor Castaneda, Franco’nun sağlık durumunun son günlerde hızla kötüleştiğini ve 24 Aralık’ta, Meksika’nın Aguascalientes eyaletinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Juan Pedro Franco, 2017 yılında yaklaşık 600 kiloya ulaşarak Guinness Dünya Rekoru’nu elde etmişti.

O dönemde 32 yaşında olan Franco, aşırı kilosu nedeniyle büyük ölçüde yatağa bağımlı bir yaşam sürüyordu. Hareket edebilmesi için sekiz kişinin yardımı gerekiyor, günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamıyordu.

Franco, Guinness World Records’a yaptığı açıklamada, “Vücudum tamamen kendi yolunu izliyordu. Ne yaparsam yapayım kontrol edemiyordum. Günlerce diyet yapmayı denedim ama hiçbir şey işe yaramadı ve umutsuzluğa kapıldım” ifadelerini kullanmıştı.

HAYATINI DEĞİŞTİREN KARAR

Aynı yıl yaşamını değiştirmeye karar veren Franco, doktor Castaneda’nın gözetiminde yoğun bir tedavi sürecine girdi. Katı bir Akdeniz diyeti uygulayan Franco, önce mide küçültme (gastrik sleeve), ardından mide bypass ameliyatı geçirdi.

Uygulanan tedaviler sonucunda Franco, başlangıçtaki kilosunun yaklaşık yüzde 49’unu verdi. 2019’a gelindiğinde vücut ağırlığının üçte birini kaybetti, 2023’te ise yaklaşık 330 kilo vererek yaklaşık 260 kilo seviyesine indi.

Franco, Meksika’da Telemundo’ya verdiği röportajda, “Kollarını kaldırabilmek, kendi başına ayağa kalkıp bir bardak su almak ya da tuvalete gidebilmek insanı inanılmaz iyi hissettiriyor. Daha bağımsız olmak harika bir duygu” demişti.

ÇOK SAYIDA HASTALIKLA MÜCADELE ETTİ

Hastanede kaldığı süreçte Franco’ya tip 2 diyabet, tiroit bozukluğu, yüksek tansiyon ve akciğerlerinde sıvı birikmesi teşhisi konuldu. Çocuk yaşta kilo almaya başlayan Franco, altı yaşında 65 kiloyu geçmiş, 17 yaşında ise 230 kiloya ulaşmıştı.

Doktorlar, kilo kaybının Franco’nun hareket kabiliyetini artırdığını ve diyabet ile hipertansiyon gibi hastalıklara bağlı riskleri azalttığını belirtmişti.

Franco, 2020 yılında yüksek risk grubunda olmasına rağmen COVID-19 enfeksiyonunu da atlatmayı başarmıştı.

Doktoru, Franco’nun tedavi sürecini “karmaşık ve zorlu” olarak tanımlarken, bu sürecin obezitenin empati, bilim ve koordineli tıbbi bakım gerektiren bir hastalık olduğuna dair farkındalık yarattığını vurguladı.

Castaneda, Franco’nun ailesine başsağlığı dileyerek, onun sabrı, direnci ve yaşam öyküsünü dürüstçe paylaşmasının pek çok insana kendi sağlık sorunlarıyla yüzleşme konusunda ilham verdiğini söyledi.