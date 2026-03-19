Dünyanın en kritik LNG merkezine saldırı: Küresel arz zinciri sarsılıyor

İran füzeleri, 12 saatten kısa sürede Katar’ın Ras Laffan Sanayi Kenti’ni iki kez hedef aldı.

Saldırılarda, Körfez’in en kritik enerji merkezlerinden biri olan tesiste kapsamlı hasar oluştuğu belirtildi. Uzmanlara göre yaşananlar yalnızca Katar’ı değil, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan küresel sanayi üretimine kadar geniş bir alanı etkileyebilir.

Devlete ait QatarEnergy tarafından işletilen Ras Laffan, sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) taşınması, işlenmesi ve sevkiyatının yapıldığı dünyanın en önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Katar, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor. Bu oranla ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci LNG ihracatçısı olan ülkenin gaz sevkiyatının neredeyse tamamı Ras Laffan üzerinden gerçekleştiriliyor.

ÜRETİM ZATEN DURMUŞTU

Tesiste LNG ve diğer ürünlerin üretimi, Hürmüz Boğazı’ndaki kritik deniz taşımacılığı hattının fiilen kapanması nedeniyle mart ayı başından bu yana askıya alınmıştı.

Son saldırılarda üretim altyapısında meydana gelen ciddi hasarın, merkezin yeniden devreye alınma sürecini daha da uzatmasından endişe ediliyor.

Arz kesintisinden en fazla etkilenmesi beklenen ülkeler arasında Pakistan, Bangladeş ve Hindistan bulunuyor.

Bu ülkeler, LNG ihtiyaçlarının yarıdan fazlasını Katar’dan karşılıyor. Üstelik mevcut stoklarının sınırlı olması, olası bir kriz karşısında kırılganlığı artırıyor.

Ancak Ras Laffan’dan yapılan sevkiyat yalnızca Güney Asya ile sınırlı değil. Tesis, Asya’nın diğer bölgeleriyle birlikte Avrupa ve Afrika’ya da LNG tedarik ediyor. Bu nedenle yaşanacak uzun süreli bir aksamanın, çok sayıda ülkede enerji arzını zorlaması bekleniyor.

SADECE DOĞALGAZ DEĞİL

Ras Laffan, LNG dışında tarım ve sanayi açısından kritik önemde başka ürünlerin de üretim merkezi konumunda.

Tesiste üre ve amonyak gibi gübre hammaddeleri ile kükürt ve mikroçip üretiminde kullanılan helyum da üretiliyor. QatarEnergy verilerine göre merkez, dünya helyum üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip.

Bu nedenle saldırının etkileri yalnızca enerji piyasalarıyla sınırlı kalmayabilir. Tarım üretiminden yarı iletken sanayisine kadar birçok alanda tedarik zincirinin baskı altına girmesi olasılığı değerlendiriliyor.

Katar’ın kuzeydoğusunda, Doha’nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde bulunan Ras Laffan, Basra Körfezi’ndeki dev doğalgaz rezervinden gelen gazı işliyor. Bu saha, Katar ile İran arasında paylaşılıyor. Katar kendi bölümünü “Kuzey Kubbe”, İran ise “Güney Pars” olarak adlandırıyor.