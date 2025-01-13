Dünya'nın 'en küçük' kedisinin fosili keşfedildi

Yayınlanma: 13.01.2025 - 14:27

Güncelleme: 13.01.2025 - 14:27

Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, “Prionailurus kurteni” adı verilen kedinin soyu tükenmiş bir leopar kedisi türü olduğunu söylüyor.

Tür, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Hualongdong mağarasında keşfedilen bir alt çene parçasından tanımlandı.

Annales Zoologici Fennici dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, türün boyutu Güney Asya'nın paslı benekli “P rubiginosus” ve Afrika'nın kara ayaklı “Felis nigripes” gibi en küçük modern kedilerinkiyle karşılaştırılabilir. “P rubiginosus” ve “Felis nigripes”in maksimum baş ve vücut uzunluklarının sırasıyla 48 cm ve 52 cm olduğu tahmin edilmektedir.

Çalışmada, yeni keşfedilen kedi için “Bu tür, Felidae familyasının bugüne kadar bilinen en küçük fosil üyesini temsil ediyor” deniyor.

Keşif, 300 bin yıl önce başlayan Orta Pleistosen'in sonlarında geniş bir kedigil çeşitliliğine işaret ediyor.

“P kurteni” fosilleri nadiren bulunmuştur çünkü küçük vücutları tercih ettikleri ormanlık habitatta hızla çürümüştür. Ancak bilim insanları, son fosilin mağara ortamında daha iyi korunduğunu söylüyor.

Aynı mağara alanında daha önce yapılan kazılarda 300 bin yıl öncesine tarihlenen düzinelerce insan fosili bulunmuştu ve bu fosiller Doğu Asya'daki en eski Homo sapiens kalıntılarından bazılarıydı.

Mağara sakinlerinin hem ilkel hem de modern insanların özelliklerine sahip olduğu görülüyor; bu da onların Homo sapiens'e doğru evrimleşme sürecindeki antik homininler olduğunu gösteriyor.

Çalışmanın ortak yazarı Jiangzuo Qigao, “Fosilin çene kemiğinde insan kasaplık izlerinin bulunmaması nedeniyle bu kedilerin Hualongdong mağarası sakinlerinin diyetinin bir parçasını oluşturup oluşturmadığı belirsizdir” dedi.

Mağara alanında yapılan son kazıda ayrıca yaklaşık 20 eski insana ait fosiller ve soyu tükenmiş bir panda türü de dahil olmak üzere 80'den fazla omurgalı türünün kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar bu fosillerin, eski insanların beslenme biçimlerinin yanı sıra karşılaştıkları potansiyel tehditlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.