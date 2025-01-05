İtfaiye ekipleri sıkışan kedi için seferber oldu: Zamana karşı yarıştılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir aracın motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri sıkışan kedi için seferber oldu: Zamana karşı yarıştılar
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 12:44

Hürriyet Mahallesi’ndeki Cumartesi Pazarı’nda park halinde bulunan panelvan bir araçtan gelen kedi sesi çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Sesin kaynağını arayan vatandaşlar, bir kedinin aracın motor kısmına sıkıştığını fark etti.

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Ekipler, kediyi kurtarmak için titizlikle çalıştı. Motor bölümü dikkatlice açılarak sıkışan kedi zarar görmeden çıkarıldı. Kurtarılan kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından su ve yiyecek verilerek sakinleştirildi.

Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen kedi, daha sonra doğal ortamına bırakılmak üzerine koruma altına alındı.

Olay anına tanık olan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı ve duyarlı müdahalesinden dolayı teşekkür etti.


Etiketler: #112 Acil #Kedi #itfaiye

İlgili Haberler

Batman'da 'insan' vahşeti: Parke taşıyla kediye saldırdı!

Batman'da 'insan' vahşeti: Parke taşıyla kediye saldırdı!
Estetik ameliyatlarıyla ünlüydü! Kedi Kadın Jocelyn Wildenstein, hayatını kaybetti...

Estetik ameliyatlarıyla ünlüydü! Kedi Kadın Jocelyn Wildenstein, hayatını kaybetti...

"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein kimdir? Jocelyn Wildenstein kaç yaşında, nereli? Jocelyn Wildenstein neden öldü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler