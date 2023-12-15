Dünyanın ''en nadir timsahı'' doğdu

Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:24

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:24

Florida'daki Gatorland Park'ta sıradışı bir timsah dünyaya geldi.

Yapılan açıklamaya göre timsah albino değil ancak ''lösistik timsah'' isimli daha nadir bir tür.

Bu tür albinolardan ayrılıyor çünkü lösistik timsahlar pigmentasyon eksikliğine sahip değil. Bunun yerine pigment üreten hücrelerde kusurları var ve sıradan bir timsahta bulunanlara benzer pullara sahip.

NTV'nin aktardığına göre, dişi timsah, normal bir timsah olan erkek kardeşi ile beraber 96 gram ve 49 santimetrelik boyutlarıyla dünyaya geldi.

Gatorland Başkanı Mark McHugh, ''Sonunda Gatorland'de lösistik bir yavru timsah üretmek için yaptığımız 15 yıllık çalışma ve araştırma sonuca ulaştı'' ifadelerini kullandı.

TARİHTE BİRKAÇ KEZ GÖRÜLDÜ

McHugh'un açıklamasına göre lösistik bir timsahın dünyaya gelişi, vahşi doğada yalnızca birkaç kez görüldü ve hiçbir zaman insan gözetiminde olmadı.

Lösistik timsahların beslenme alışkanlıkları ve mizaçları açısından normal timsahlardan hiçbir farkı yok. Ancak albinolar gibi doğrudan güneş ışığına maruz kaldıklarında yanabilirler.

Açık renkleri aynı zamanda çevrelerine uyum sağlayarak kamufle olamayacakları anlamına geliyor.

Bu da onları yırtıcı hayvanlar için kolay bir av haline getiriyor.