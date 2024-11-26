Samsun’da feci kaza... Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Samsun’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yakalandı.
Feci kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı SAGİMAD Kavşağı’nda saat 07.45’te meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kadir Kara (68) idaresindeki 06 BMM 28 plakalı kamyon ile Ünal Türkdağ (24) yönetimindeki 55 ST 696 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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