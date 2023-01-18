Dünyanın en yaşlı insanı Fransız rahibe 118 yaşında öldü
Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen 1904 doğumlu Fransız rahibe Lucile Randon, 118 yaşında yaşamını yitirdi.
"Dünyanın en yaşlı insanı" unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi.
Ülke basınındaki haberlere göre, Randon’ın kaldığı Fransa’nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin salı günü yatağında hayatını kaybettiğini belirtti.
Yetkililer, “Duayen hemşire Andre” olarak da anılan Rahibe Randon’un ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.
Geçen yıl 25 Nisan’dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Covid-19 atlatmıştı.
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