Ünlü müzisyen Fred White yaşamını yitirdi
Earth, Wind & Fire grubunun bateristi ünlü müzisyen Fred White, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Grammy ödüllü Earth, Wind & Fire grubunun bateristi ABD'li müzisyen Fred White, hayatını kaybetti.
Acı haberi Fred White'ın kardeşi ve grup üyesi Verdine White, Instagram hesabından duyurdu.
Verdine White, Fred'in ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ailemiz bugün inanılmaz ve yetenekli bir üyesini, sevgili kardeşimiz Frederick Eugene 'Freddie' White'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Cennette kardeşlerimiz Maurice, Monte ve Ronald'a katılıyor ve şimdi meleklerle davul çalıyor! Aile kadrosunda 4 numaralı kardeşti. Ama bundan daha fazlası evde ve ötesinde her zaman eğlenceli ve hoş bir şekilde yaramaz olan harika bir kardeşti...'
Fred White'ın ölüm nedeni ise açıklanmadı.
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