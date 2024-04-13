Dünyanın 'en yaşlı' yapışık ikizleri hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:15

Güncelleme: 13.04.2024 - 11:15

Guinness Rekorlar Kitabı'nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, yapışık ikizler Lori ve George Schappell 62 yaşında hayatını kaybetti.

Siyam ikizleri olan Schappell kardeşlerin 7 Nisan'da Pensilvanya Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybettikleri bildirildi.

Schappell ikizleri, şimdiye kadar kaydedilen en yaşlı ikinci yapışık ikizlerden dokuz yıl daha uzun yaşamışlardı.

Lori ve George, 1961 yılında Franklin ve Ruth çiftinin çocukları olarak dünyaya geldi.

Lori ve George, 18 Eylül 1961'de kafatasları yapışık olarak doğmuş, kan damarlarını ve beyinlerinin bir kısmı da dahil olmak üzere çeşitli organları paylaşıyorlardı.

İkili, 24 yaşında ailelerinin evinden taşınarak bağımsız bir hayat sürdüler.

2007 yılında, George transseksüel olduğunu paylaştığında farklı cinsiyetler olarak tanımlanan ilk yapışık ikizler oldular.

Hayatlarının bir noktasında ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda, ikisi de 'hayır' yanıtını verdi.