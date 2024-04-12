Yapışık ikizlerin yaşamı: Biri ölürse diğerine ne olacak?

23 yaşındaki yapışık ikizler Carmen ve Lupita Andrade, yapışık ikiz olmanın getirdiği merak uyandıran soruları yanıtladılar. Connecticut, ABD'de yaşayan ve aslen Meksikalı olan kardeşler, organları ve belden aşağı uzuvları ortak olsa da, kendilerini "iki farklı insan" olarak tanımlıyorlar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 10:06
Yapışık ikizlerin yaşamı: Biri ölürse diğerine ne olacak?
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23 yaşındaki yapışık ikizler Carmen ve Lupita Andrade, "yapışık ikiz" olarak kendilerine en çok soruları soruları yanıtladı. Organları ve belden aşağı uzuvları ortak olan kardeşler, "biz hala iki farklı insanız" dedi. 

MailOnline'ın haberine göre, aynı vücutta yaşıyorlar ve aynı kan dolaşımını paylaşıyorlar, dolayısıyla biri sarhoş olursa ikisi de sarhoş oluyor. Aslen Meksikalı olan ikizler Connecticut, ABD'ye taşınmadan önce, doktorlar doğduklarında yalnızca birkaç gün yaşayabileceklerini söylemiş. 

9,8 milyondan fazla izlenen bir TikTok videosunda Carmen ve Lupita, "Birimiz uyanık, birimiz uykuda olabiliyoruz. İki ayrı beynimiz olduğundan, birimiz yorgunken diğeri olmayabiliyor" diye konuştu. 

Carmen, "Ortak bir kan akışını paylaşıyoruz, dolayısıyla eğer birimiz ölürse eninde sonunda sepsis (kan zehirlenmesi) devreye girecek ve saatler veya günler içinde diğerimiz de ölecek" dedi. 

Carmen'in Daniel isimli bir erkek arkadaşı var. Üç yıldır birlikte olduklarını söyleyen Carmen, "Yapışık ikiz olduğum gerçeğini hiçbir zaman saklamaya çalışmadım, bu da fetişi olan erkeklerden çok sayıda mesaj almama neden oldu. Daniel durumumla ilgili hiç soru sormadı. Sosyal kaygım var ve son dakikada randevularımı iptal etmek zorunda kaldığım oldu ama onunla buluşmaya giderken kendimi sakin hissettim" diye konuştu. 

Her ikisinde de endometriozis ve pelvik ağrıları olduğunu söyleyen Carmen, aslında tek bir üreme sistemini paylaştıklarını fakat kendisinin ve Lupita'nın tıbben çocuk sahibi olamayacaklarını ve Daniel ile kendisinin de böyle bir isteği olmadığını belirtti. 

Carmen ve Lupita, zaman zaman ayrılmak isteyip istemedikleri yönündeki sorulara ise, "Tüm hayatımız boyunca yapışıktık, bu yüzden bağımsızlığımızı özlemiş değiliz. Şimdiye kadar bildiğimiz tek şey bu, değil mi?" yanıtını verdi. 


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