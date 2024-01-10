Dünyanın 'en yavaş' kentleri belirlendi

Yayınlanma: 10.01.2024 - 14:26

Güncelleme: 10.01.2024 - 14:26

Uydu navigasyonu yardımı ile sürücülere yardımcı olan TomTom firması, dünyanın en yavaş akan trafiğine sahip kentleri sıraladı.

TomTom'un verilerine göre, hız sınırı 32 km ile sınırlandırılmasına rağmen yaygın araç hızı 16 km olan İngiltere'nin başkenti Londra ilk sırada yer aldı.

2023 yılında Ultra Düşük Emisyon Bölgesi ilan edilen Londra'daki sürücüler, 10 km yolu 37 dakika 20 saniyede kat etti.

TomTom yetkilisi Stephanie Leonard, Londra için "'Londra gerçekten de araba kullanmak için dünyanın en yavaş yeri" ifadesinde bulundu.

Dünyanın en yavaş trafiğine sahip kentler, 10 km yolu kat etme sürelerine göre şöyle sıralandı: