Dünyanın 'en yavaş' kentleri belirlendi
Dünyanın en yavaş trafiğine sahip kentler sıralandı. Navigasyon firmasının verilerine göre en yavaş kentlerde 10 km'lik yol, 37 dakika 20 saniye ile 27 dakika arasında gidilebiliyor.
Uydu navigasyonu yardımı ile sürücülere yardımcı olan TomTom firması, dünyanın en yavaş akan trafiğine sahip kentleri sıraladı.
TomTom'un verilerine göre, hız sınırı 32 km ile sınırlandırılmasına rağmen yaygın araç hızı 16 km olan İngiltere'nin başkenti Londra ilk sırada yer aldı.
2023 yılında Ultra Düşük Emisyon Bölgesi ilan edilen Londra'daki sürücüler, 10 km yolu 37 dakika 20 saniyede kat etti.
TomTom yetkilisi Stephanie Leonard, Londra için "'Londra gerçekten de araba kullanmak için dünyanın en yavaş yeri" ifadesinde bulundu.
Dünyanın en yavaş trafiğine sahip kentler, 10 km yolu kat etme sürelerine göre şöyle sıralandı:
- İngiltere / Londra: 37 dakika 20 saniye
- İrlanda / Dublin: 29 dakika 30 saniye
- Kanada / Toronto: 29 dakika
- İtalya / Milan: 28 dakika 50 saniye
- Peru / Lima: 28 dakika 30 saniye
- Hindistan / Bangalore: 28 dakika 10 saniye
- Hindistan / Pune: 27 dakika 50 saniye
- Romanya / Bükreş: 27 dakika 40 saniye
- Filipinler / Manila: 27 dakika 20 saniye
- Belçika / Brüksel: 27 dakika
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