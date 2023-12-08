Dünyanın en zengin aileleri listelendi: Zirvedeki Arap ailesi kim?

Yayınlanma: 08.12.2023 - 12:18

Güncelleme: 08.12.2023 - 12:18

Dünyanın en zengin aileleri belirlendi. Bloomberg'in yaptığı listeye göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nahyan Hanedanı ilk kez yıllık zenginler listesine birinci sıradan giriş yaptı. Böylece Al Nahyan'lar 305 milyar dolarlık servetleriyle Walton ailesini de geride bıraktı. Nahyanlar, Walmart Inc.'e 45 milyar dolar fark attı.

LİSTEYE BİR AİLE DAHA KATILDI

Listeye yeni katılan bir başka aile de Katar'dan Al Thani oldu. Katarlı aile listeye 5'inci sıradan giriş yaptı. Petrol zenginleri küresel ticareti daha önce hiç olmadığı kadar yeniden şekillendirmeye devam ediyor.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, sadece petrolle kalmayıp çeşitli alanlarda yatırımlarla ileriye dönük atılımlar da yapıyorlar. Avrupa'da birçok finans şirketinin de ortağı konumuna geldiler. Böylece dünyanın en zengin aileleri, Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bu yana 1,5 trilyon dolar daha zenginleşti.

En zengin aileler sıralaması şu şekilde:

1. Al Nahyan 305 milyar dolar

2. Walton (Walmart) 259.7 milyar dolar

3. Hermes 150.9 milyar dolar

4. Mars 141.9 milyar dolar

5. Al Thani 133 milyar dolar

6. Koch (Koch Industries) 123.3 milyar dolar

7. Al Saud 112 milyar dolar

8. Ambani 89.9 milyar dolar

9. Wertheimer (Chanel) 89.6 milyar dolar

10. Thomson (Thomson Reuters) 71.1 milyar dolar

11. Cargill 63.3 milyar dolar

12. Johnson 55.7 milyar dolar

13. Boehringer 51.3 milyar dolar

14. Quandt (BMW) 49.4 milyar dolar

15. Albrecht (Aldi) 48.4 milyar dolar

16. Pritzker (Hyatt Hotels) 46.5 milyar dolar

17. Hoffmann (Roche) 44.8 milyar dolar

18. Van Damme, De Spoelberch, De Mevius 43.5 milyar dolar

19. Hartono 42.1 milyar dolar

20. Dassault 39.2 milyar dolar

21. COX 36 milyar dolar

22. Mulliez 34.3 milyar dolar

23. Ferrero 33.5 milyar dolar

24. Kwok 32.5 milyar dolar

25. Duncan 32 milyar dolar