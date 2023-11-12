ABD'li milyarder Barry Sternlicht'ten 'Hamas karşıtı' kampanya: Google, Bloomberg, Dell...
Hamas karşıtı medya kampanyası başlatmak isteyen ABD'li milyarder Barry Sternlicht, Google’ın eski CEO'su Eric Schmidt, Michael Bloomberg ve Dell’in CEO'su Michael Dell’in de aralarında olduğu isimlerden 1'e milyon dolar bağış istedi.
ABD’li milyarder ve Starwood Capital Group'un kurucusu Barry Sternlicht’in, Hamas karşıtı medya kampanyası başlattı ve kampanyası için 50’den fazla iş insanıyla iletişime geçti.
Al Jazeera'de yer alan habere göre, 50 milyon dolar toplama hedefi olan Sternlicht, Google’ın eski CEO'su Eric Schmidt, Michael Bloomberg ve Dell’in CEO'su Michael Dell’in de aralarında olduğu 50 iş insanına e-posta gönderdi.
1'ER MİLYON DOLAR TALEP ETTİ
Sternlicht, söz konusu isimlerden 1’er milyon dolar bağış istedi ve gönderdiği e-postada şu ifadelere yer verdi:
“Filistinli sivillerin acılarını gösteren gerçek veya Hamas tarafından üretilmiş sahneler, İsrail’in kamuoyundaki konumunu zedeliyor. Bu anlatının önüne geçmeliyiz”
HAMAS 'ABD'YE YÖNELİK BİR TEHDİT' OLARAK SUNULACAK
"Barış İçin Gerçekler" ismini verdiği kampanyasında Sternlicht, Hamas’ın "ABD’ye yönelik bir tehdit" olduğuna değinilecek. Sternlicht, kampanyaya danışmanlık yapması için Senatör Chuck Schumer'in eski yardımcısı Josh Vlasto'yu işe aldı.
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