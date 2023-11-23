Dünyanın en zengin kadını bu yıl servetini katladı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:27

Güncelleme: 23.11.2023 - 11:27

Meyers, Paris merkezli uluslararası kişisel bakım ve güzellik ürünleri markası L'Oreal'in kurucusu 70 yaşındaki milyarder Eugène Schueller'in torunu ve aile şirketinde yüzde 33 hissesi bulunuyor. 1997'den bu yana markanın yönetim kurulunda görev yapan Meyers aynı zamanda aile holdinginin de başkanlığını da yürütüyor.

ŞİRKETİN DEĞERİ ARTTI

Meyers, unvanını 2017 yılında vefat eden annesinden miras aldı.

Forbes'a göre, geçen yıl 80.5 milyar dolar olan banka bakiyesi yılın başından bu yana 92,1 milyar dolara yükseldi. Zira L'Oreal Paris'in hisse senedi fiyatları yıl başından bu yana yüzde 27,08 oranında değer kazandı.

Uluslararası tanınırlığa sahip kişisel bakım ve güzellik markası L'Oreal, Avrupa'daki büyüme ve ABD'deki popülerlik artışı sayesinde üçüncü çeyrek satışlarında yükseliş yaşadı.

İLK ÜÇTE KİMLER VAR?

Meyers, "güzellik imparatoriçesi" olarak elde ettiği başarı sayesinde gezegenin en zengin kadını unvanını bir yıl daha korumayı başardı.

Walmart varisi Alice Walton 60,6 milyar dolarlık net servetiyle ikinci sırada yer alıyor.

Bronz madalya ise, merhum kocası David'den Koch Industries'in bir hissesini miras alan 57,6 milyar dolarlık servetiyle Julia Koch'a ait.