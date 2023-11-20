Servetine servet kattılar: Afrika'nın en zengin kadınları kimler?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:29

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:29

Kadınlar uzun süredir ticaret ve finans dünyasında dikkate alınması gereken bir güç haline geldi.

Yıllar içinde Afrikalı kadınlar, Forbes’in dünyanın en zenginlerini sıraladığı listelerinde kendilerine yer edindi.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, Afrika’daki en zengin beş kadın:

Isabel dos Santos (Net Servet: 32 milyar Güney Afrika Randı/12,1 milyar TL)

Angola Cumhuriyeti’nin eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos’un en büyük kızı Isabel dos Santos, Haziran 2016 ile Kasım 2017 tarihleri arasında Angola’nın devlet petrol şirketi Sonangol’un başkanlığını yürüttü.

Bu süre boyunca bankalar ve bir telekom firması da dahil pek çok Angola şirketinde hisse sahibi oldu. Isabel dos Santos’un şu anda telekom ve kablolu TV firması Nos SGPS de dahil bazı Portekiz şirketlerinde hisseleri bulunuyor.

Folorunsho Alakija (Net Servet: 15 milyar Güney Afrika Randı/5,7 milyar TL)

Folorunsho Alakija, verimli Agbami Petrol Sahası’nda hissesi bulunan Nijerya petrol arama şirketi Famfa Oil’in Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Nijerya hükümeti 1993’te Alakija’nın şirketine petrol arama lisansı vermiş, bu lisans daha sonra petrol madenciliğine çevrilmişti. Alakija’nın ilk şirketi, Nijerya eski Devlet Başkanı İbrahim Babangida’nın eşinin de müşterisi olduğu bir moda markasıydı.

Mama Ngina Kenyatta (Net Servet: 13 milyar Güney Afrika Randı/5 milyar TL)

Kenya’nın ilk Devlet Başkanı Jomo Kenyatta’nın eşi eski first lady Mama Ngina Kenyatta, ülkenin özel sermayeli en büyük bankası Afrika Ticaret Bankası (CBA) ve üst düzey otel zinciri Heritage’ın da aralarında bulunduğu önemli bir marka ve yatırım portföyünü yönetiyor.

Kenyatta’nın dev yatırım imparatorluğu, pazar payı Ortadoğu’ya kadar uzanan Doğu Afrika’nın süt sektöründe lider şirketi Brookside Dairies ve medya şirketi Media Max ve kereste firması Timsales Timber’ı da içeriyor.

Wendy Ackerman (Net Servet: 13 milyar Güney Afrika Randı/5 milyar TL)

Perakende satış firması Pick ‘n Pay ve Ackerman Aile Vakfı’nın ortağı Wendy Ackerman’a göre başarısının anahtarı sürekli sıkı çalışmak. Ackerman, Güney Afrika merkezli haber sitesi IOL’a verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

“Asla tembel olmadım ve her zaman kendimi zorladım. Bu dayanıklılığın nereden geldiğini bilmiyorum.”

Wendy Appelbaum (Net Servet: 2 milyar Güney Afrika Randı/757 milyon TL)

Cape Town’ın birinci sınıf şarap çiftliklerinden biri olan Chair De Morgenzen Şarapçılık’ın ortağı Wendy Appelbaum, Liberty Group’un kurucusu Donald Gordon’ın kızı.

En büyük bireysel hissedarlarından biri olduğu Liberty Group Investors şirketinde yöneticilik yapan Appelbaum, daha sonra hisselerini satarak eşiyle birlikte kendi şarap çiftliğini kurdu. 2012’de Forbes’ın Afrika’da izlenecek on kadın milyoner listesine girdi.