Dünyanın enerji kapısı Hürmüz’de alarm: Petrol ve doğal gaz fiyatları hızla yükseliyor!

Orta Doğu’da artan gerilimin ardından petrol fiyatları hızla yükseldi. Brent petrol vadeli işlemleri gün içinde yüzde 13’e kadar artarak varil başına 82,37 dolara çıktı ve Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Gün sonunda ise Brent petrol 4,87 dolar artışla yüzde 6,7 yükselişle 77,74 dolardan kapandı.

Fiyatlardaki yükseliş, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan gemileri hedef alacağı yönündeki açıklamasının ardından hızlandı.

Açıklamanın ardından kapanış sonrası işlemlerde sözleşmelerde sert hareketler yaşandı.

ABD tipi ham petrol (WTI) ise günü 4,21 dolar yükselişle 71,23 dolardan tamamladı.

Gün içinde yüzde 12’nin üzerinde artışla 75,33 dolara kadar çıkan WTI, haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Piyasa değerlendirmelerine göre Orta Doğu’da çatışmaların uzaması, petrol fiyatlarında kalıcı yükselişe yol açabilir.

Böyle bir senaryonun küresel enflasyonu artırarak dünya ekonomisindeki büyümeyi baskılayabileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

İran basınına göre, Devrim Muhafızları Komutanı’nın kıdemli danışmanlarından İbrahim Jabari, Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını açıkladı.

Jabari, “Boğaz kapalı. Geçmeye çalışan olursa Devrim Muhafızları ve donanma o gemileri ateşe verir” ifadelerini kullandı.

Açıklama, devlet medyası tarafından kamuoyuna duyuruldu.